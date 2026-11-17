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Папа Римський Лев XIV не виключив, що в майбутньому католицьким священникам дозволять одружуватися.

Про це він заявив 17 листопада під час спілкування з журналістами на борту літака, що прямував із Південної Америки до Риму.

Водночас наразі понтифік не планує змінювати правила обов’язкового целібату, адже це питання складне й може спричинити розкол серед вірян. Він наголосив, що зараз прагне зцілювати та об’єднувати людей.

Прихильники скасування целібату вважають, що дозвіл висвячувати одружених чоловіків допоміг би подолати нестачу священників у деяких регіонах, зокрема в Південній Америці.

Питання вже обговорювали на синоді Ватикану щодо Амазонії у 2019 році, однак тоді Папа Франциск не запровадив запропонованих змін.

Джерело: RMF24.

Папа Римський Лев XIV під час візиту до Франції застеріг, що розвиток штучного інтелекту може підірвати людяність, якщо машини дедалі більше впливатимуть на повсякденне життя людей. У промові в Єлисейському палаці в Парижі перед президентом Франції Емманюелем Макроном і дипломатами понтифік також порушив питання наукового прогресу, права на життя та прав людини, повідомляє MyJoyOnline.

Папа Римський Лев XIV під час першого дня свого візиту до Франції розкритикував новий закон про допомогу при смерті. У промові в Єлисейському палаці він заявив, що право на життя має залишатися основою всіх інших прав людини.

Папа Римський Лев XIV поспілкувався з українкою перед від’їздом з лікарні до Ватикану. У суботу, 17 жовтня, понтифік залишив Університетську лікарню імені Агостіно Джемеллі в Римі після обіду та повернувся до Ватикану.

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