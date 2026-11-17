Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал успешным и неизбежным украинский удар, в результате которого был разрушен автомобильный Керченский мост.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина имеет законное право на самооборону, которое включает нанесение ударов по российским военным и логистическим объектам, в частности по Керченскому мосту. Об этом глава Альянса заявил 17 ноября в Брюсселе перед началом заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн».

Комментируя кадры украинской атаки на переправу через Керченский пролив, Рютте подчеркнул, что такие действия Вооруженных сил Украины являются закономерными и необходимыми для защиты страны.

По словам генсека НАТО, хотя союзникам ещё предстоит детально проанализировать обстоятельства и масштабы разрушений, опубликованные в СМИ материалы свидетельствуют о том, что украинская операция против российского логистического узла оказалась успешной.

Источник: «Европейская правда».

В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь оказался под ударом. Об атаке сообщил гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов, отметив, что движение транспорта по мосту временно приостановлено.

В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся атаке. OSINT-ресурсы сообщают о вероятном падении автомобильной арки переправы в воду, в то время как назначенные РФ оккупационные власти Крыма объявили о приостановке движения транспорта по мосту.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди с позывным Мадьяр опубликовал изображения беспилотников, которые использовались для поражения Керченского моста 17 ноября. Он также раскрыл подразделения, задействованные в совместной операции.

Около 6000 тонн российской стали оказались на дне Керч-Еникальского канала в результате разрушения конструкций Крымского моста в ночь на 17 ноября. Из-за этого судоходство между Чёрным и Азовским морями, по утверждению автора сообщения, фактически заблокировано: за пределами искусственного фарватера пролив слишком мелкий для прохождения крупных судов.

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