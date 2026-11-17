В России, государстве-агрессоре, в Кемеровской области Сибири разбился военный транспортный самолет Ан-12. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на независимое российское издание Meduza, которое цитирует канал 112.

Сообщения о пожаре

По неофициальной информации, самолет загорелся во время полета. Telegram-каналы 112 и Baza также сообщили, что перед катастрофой воздушное судно было охвачено огнем.

Канал 112 утверждает, что погиб весь экипаж. В то же время количество людей на борту пока не установлено: в разных сообщениях говорится о пяти до 17 людях.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Заявление губернатора

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил лишь об авиационном инциденте возле Ягуново. Он не уточнил тип самолета, данные о погибших или причины аварии.

Ягуново расположено недалеко от аэропорта Кемерово. Информация об обстоятельствах катастрофы и количестве жертв основывается на сообщениях неофициальных источников.

Читай нас в