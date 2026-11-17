Wojskowy samolot transportowy An-12 rozbił się na Syberii — RMF24
W Rosji, państwie-agresorze, w obwodzie kemerowskim na Syberii rozbił się wojskowy samolot transportowy An-12. RMF24 informuje o tym, powołując się na niezależne rosyjskie wydanie Meduza, które cytuje kanał 112.
Doniesienia o pożarze
Według nieoficjalnych informacji samolot zapalił się podczas lotu. Kanały Telegram 112 i Baza również poinformowały, że przed katastrofą statek powietrzny stanął w ogniu.
Kanał 112 twierdzi, że zginęła cała załoga. Jednocześnie liczba osób na pokładzie nie została jeszcze ustalona: w różnych doniesieniach mowa o od pięciu do 17 osobach.
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Oświadczenie gubernatora
Gubernator obwodu kemerowskiego Ilja Serediuk poinformował jedynie o incydencie lotniczym w pobliżu Jagunowa. Nie sprecyzował typu samolotu, danych o ofiarach śmiertelnych ani przyczyn katastrofy.
Jagunowo znajduje się niedaleko lotniska Kemerowo. Informacje o okolicznościach katastrofy i liczbie ofiar opierają się na doniesieniach nieoficjalnych źródeł.