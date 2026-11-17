北约秘书长马克·吕特称，乌克兰摧毁克里米亚-刻赤大桥的打击行动是成功的且不可避免的。

北约秘书长马克·吕特表示，乌克兰拥有合法的自卫权，其中包括对俄罗斯军事和后勤设施发动打击，特别是对刻赤大桥的打击。 这位北约秘书长于11月17日在布鲁塞尔，在“拉姆施泰因”框架下的乌克兰国防问题联络小组会议开始前发表了上述言论。

在评论乌克兰袭击克里米亚海峡跨海大桥的画面时，吕特强调，乌克兰武装部队的此类行动是合乎情理且为保卫国家所必需的。

北约秘书长表示，尽管盟国仍需详细分析事件的具体情况及破坏程度，但媒体披露的资料表明，乌克兰针对俄罗斯后勤枢纽的行动取得了成功。

来源：《欧洲真相》。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。被占领的克里米亚党卫队领袖谢尔盖·阿克肖诺夫通报了此次袭击，并指出大桥上的交通已暂时中断。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。OSINT资源报道称，该桥的汽车通行拱桥可能已坠入水中，而俄罗斯任命的克里米亚占领当局则宣布暂停大桥的交通通行。

无人机系统部队指挥官罗伯特·布罗夫迪（呼号马贾尔）公布了11月17日用于打击刻赤大桥的无人机图像。他还披露了参与此次联合行动的部队。

由于11月17日夜间克里米亚大桥结构被摧毁，约6000吨俄罗斯钢材沉入了刻赤-叶尼卡尔运河河底。 据该消息作者称，这导致黑海与亚速海之间的航运实际上已被阻断：在人工航道之外，海峡水深不足，大型船舶无法通行。

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