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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав успішним та неминучим український удар, яким було зруйновано автомобільний Керченський міст.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна має законне право на самооборону, яке включає завдання ударів по російських військових і логістичних об'єктах, зокрема по Керченському мосту. Про це очільник Альянсу сказав 17 листопада у Брюсселі перед початком засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

Коментуючи кадри української атаки на переправу через Керченську протоку, Рютте наголосив, що такі дії Збройних сил України є закономірними та необхідними для захисту країни.

За словами генсека НАТО, хоча союзники ще мають детально проаналізувати обставини та масштаби руйнувань, оприлюднені в медіа матеріали свідчать про те, що українська операція проти російського логістичного вузла виявилася успішною.

Джерело: «Європейська правда».

У ніч проти 17 листопада Кримський міст знову опинився під ударом. Про атаку повідомив гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов, зазначивши, що рух транспорту мостом тимчасово припинили.

У ніч проти 17 листопада Кримський міст знову опинився під атакою. OSINT-ресурси повідомляють про ймовірне падіння автомобільної арки переправи у воду, тоді як призначена РФ окупаційна влада Криму оголосила про зупинення руху транспорту мостом.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним Мадяр опублікував зображення безпілотників, які використали для ураження Керченського мосту 17 листопада. Він також розкрив підрозділи, залучені до спільної операції.

Близько 6000 тонн російської сталі опинилися на дні Керч-Єнікальського каналу внаслідок руйнування конструкцій Кримського мосту в ніч на 17 листопада. Через це судноплавство між Чорним та Азовським морями, за твердженням автора повідомлення, фактично заблоковане: поза штучним фарватером протока надто мілка для проходження великих суден.

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