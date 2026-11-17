Sekretarz generalny NATO Mark Rutte określił jako udany i nieunikniony ukraiński atak, w wyniku którego zniszczono most samochodowy w Kerczu.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte oświadczył, że Ukraina ma uzasadnione prawo do samoobrony, które obejmuje przeprowadzanie ataków na rosyjskie obiekty wojskowe i logistyczne, w szczególności na most w Kerczu. Szef Sojuszu powiedział to 17 listopada w Brukseli przed rozpoczęciem posiedzenia Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w formacie „Ramstein”.

Komentując nagrania z ukraińskiego ataku na przeprawę przez Cieśninę Kerczeńską, Rutte podkreślił, że takie działania Sił Zbrojnych Ukrainy są uzasadnione i niezbędne dla obrony kraju.

Według sekretarza generalnego NATO, choć sojusznicy muszą jeszcze szczegółowo przeanalizować okoliczności i skalę zniszczeń, materiały opublikowane w mediach wskazują, że ukraińska operacja przeciwko rosyjskiemu węzłowi logistycznemu zakończyła się sukcesem.

Źródło: „Europejska Prawda”.

W nocy z 16 na 17 listopada most krymski ponownie znalazł się pod ostrzałem. O ataku poinformował gauleiter okupowanego Krymu Siergiej Aksjonow, zaznaczając, że ruch transportowy na moście został tymczasowo wstrzymany.

W nocy z 16 na 17 listopada most krymski ponownie znalazł się pod ostrzałem. Źródła OSINT donoszą o prawdopodobnym zawaleniu się samochodowego łuku mostu do wody, podczas gdy wyznaczone przez RFW władze okupacyjne Krymu ogłosiły wstrzymanie ruchu transportowego przez most.

Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Robert Brovdi, o pseudonimie Madyar, opublikował zdjęcia dronów, które wykorzystano do uderzenia na most kerczeński 17 listopada. Ujawnił również jednostki zaangażowane w tę wspólną operację.

W wyniku zniszczenia konstrukcji mostu krymskiego w nocy z 16 na 17 listopada na dnie kanału Kercz-Jenikal znalazło się około 6000 ton rosyjskiej stali. Z tego powodu żegluga między Morzem Czarnym a Morzem Azowskim, jak twierdzi autor wpisu, jest praktycznie zablokowana: poza sztucznym torem wodnym cieśnina jest zbyt płytka, by mogły nią przepływać duże statki.

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