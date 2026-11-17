Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Siergiej Szojgu podczas wizyty w Abu Zabi spotkał się z prezydentem Zjednoczonych Emiratów Arabskich Mohammedem bin Zayidem Al Nagayanem i przekazał mu pisemną wiadomość od Putina.

Podczas rozmów przedstawiciel kraju-agresora wyraził wdzięczność przywódcom ZEA za organizację trójstronnych spotkań z udziałem Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji, a także za wysiłki emirackie w zakresie pośrednictwa w procesach wymiany jeńców wojennych. Osobno strony omówiły dalsze wzmacnianie partnerstwa dwustronnego oraz kwestie będące przedmiotem wspólnego zainteresowania. W spotkaniu wzięli również udział wiceprezydent ZEA, książę dziedziczny Abu Zabi oraz szef ministerstwa spraw zagranicznych tego kraju.

Wcześniej, w dniach 10–11 listopada, w Abu Zabi odbyła się kolejna runda trójstronnych rozmów między Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi i Rosją. W wyniku tych rozmów udało się osiągnąć porozumienie w sprawie zakrojonej na szeroką skalę wymiany jeńców, jednak nie odnotowano znaczącego postępu w kwestiach zakończenia wojny, gwarancji bezpieczeństwa i terytoriów.

Źródło: Agencja informacyjna WAM.

Dwudniowe rozmowy Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji w Abu Zabi zakończyły się bez zauważalnego postępu w kluczowych kwestiach dotyczących zakończenia wojny. Stronom nie udało się zbliżyć stanowisk w sprawie terytoriów ukraińskich, przyszłych gwarancji bezpieczeństwa oraz zawieszenia broni. Jednocześnie uczestnicy wstępnie uzgodnili przeprowadzenie zakrojonej na szeroką skalę wymiany jeńców wojennych.

Rosyjska delegacja podczas rozmów w Abu Zabi oświadczyła, że nie ma uprawnień do omawiania kwestii deeskalacji na Morzu Czarnym oraz zaprzestania ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy.

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