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Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу під час візиту до Абу-Дабі зустрівся з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммедом бін Заїдом Аль Нагаяном та передав йому письмове послання від путіна.

Під час переговорів представник країни-агресора висловив подяку керівництву ОАЕ за організацію тристоронніх зустрічей за участю України, США та Росії, а також за посередницькі зусилля Еміратів у процесах обміну військовополоненими. Окремо сторони обговорили подальше зміцнення двостороннього партнерства та питання, що становлять взаємний інтерес. У зустрічі також взяли участь віцепрезидент ОАЕ, спадкоємний принц Абу-Дабі та очільник МЗС країни.

Раніше 10–11 листопада, в Абу-Дабі відбувся черговий раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією. За його підсумками вдалося досягти домовленостей щодо масштабного обміну полоненими, проте суттєвого прогресу в питаннях завершення війни, гарантій безпеки та територій не відбулося.

Джерело: Інформаційне агентство WAM.

Дводенні переговори України, США та Росії в Абу-Дабі завершилися без помітного прогресу в головних питаннях завершення війни. Сторони не змогли зблизити позиції щодо українських територій, майбутніх гарантій безпеки та припинення вогню. Водночас учасники попередньо домовилися про масштабний обмін військовополоненими.

Російська делегація під час переговорів в Абу-Дабі заявила, що не має повноважень обговорювати деескалацію в Чорному морі та припинення атак на енергетичну інфраструктуру України.

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