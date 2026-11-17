Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время визита в Абу-Даби встретился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бин Заидом Аль Нагаяном и передал ему письменное послание от Путина.

В ходе переговоров представитель страны-агрессора выразил благодарность руководству ОАЭ за организацию трехсторонних встреч с участием Украины, США и России, а также за посреднические усилия Эмиратов в процессах обмена военнопленными. Отдельно стороны обсудили дальнейшее укрепление двустороннего партнерства и вопросы, представляющие взаимный интерес. Во встрече также приняли участие вице-президент ОАЭ, наследный принц Абу-Даби и глава МИД страны.

Ранее, 10–11 ноября, в Абу-Даби состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. По его итогам удалось достичь договоренностей о масштабном обмене пленными, однако существенного прогресса в вопросах завершения войны, гарантий безопасности и территорий достигнуто не было.

Источник: Информационное агентство WAM.

Двухдневные переговоры Украины, США и России в Абу-Даби завершились без заметного прогресса по ключевым вопросам прекращения войны. Стороны не смогли сблизить позиции относительно украинских территорий, будущих гарантий безопасности и прекращения огня. В то же время участники предварительно договорились о масштабном обмене военнопленными.

Российская делегация в ходе переговоров в Абу-Даби заявила, что не имеет полномочий обсуждать деэскалацию в Чёрном море и прекращение атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

Читай нас в