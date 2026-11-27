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Журналіст Олександр Савельєв потрапив до російського реєстру осіб, яких фактично позбавляють частини громадянських прав. Разом із ним список поповнили ще десять росіян, зокрема політик Ілля Яшин та журналіст телеканалу «Дождь» Денис Катаєв.

У п’ятницю, 27 листопада, Міністерство юстиції РФ оновило реєстр осіб, яких російська влада вважає такими, що ухиляються від виконання призначеного покарання. Серед 11 нових фігурантів опинився журналіст-розслідувач видання «Проєкт» Олександр Савельєв.

Підставою для внесення до списку назвали вирок у справі про невиконання обов’язків так званого іноагента. У травні журналіста заочно засудили до півтора року примусових робіт, а в липні суд замінив це покарання на 420 годин обов’язкових робіт. У жовтні Савельєва також оштрафували за участь у діяльності «небажаної організації». Приводом стало розслідування «Проєкту» про кумівство в російській владі.

До оновленого реєстру також потрапили політик Ілля Яшин, оперна співачка Марія Максакова, журналістки Анна Зуєва, Наталія Баранова та Олена Соловйова, спостерігач за виборами Володимир Жилінський, активіст Віталій Вотановський, секс-просвітниця Саша Казанцева, журналіст «Дождя» Денис Катаєв і політолог Сергій Медведєв.

Реєстр запрацював 23 жовтня. Правозахисники називають його фактичним інструментом «громадянської смерті», оскільки внесеним до нього людям обмежують доступ до низки прав і послуг. Зокрема, їм блокують банківські рахунки, забороняють операції з нерухомістю, оформлення закордонних паспортів і користування електронними державними послугами.

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