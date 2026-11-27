Dziennikarz Aleksander Saweliew znalazł się w rosyjskim rejestrze osób, którym faktycznie odbiera się część praw obywatelskich. Oprócz niego na liście znalazło się jeszcze dziesięciu Rosjan, w tym polityk Ilja Jaszyn oraz dziennikarz kanału telewizyjnego „Dozhd” Denis Katajew.

W piątek, 27 listopada, Ministerstwo Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej zaktualizowało rejestr osób, które władze rosyjskie uznają za uchylające się od odbycia orzeczonej kary. Wśród 11 nowych osób znalazł się dziennikarz śledczy serwisu „Proekt” Aleksander Saweliew.

Jako podstawę wpisania na listę podano wyrok w sprawie niewypełnienia obowiązków tzw. agenta zagranicznego. W maju dziennikarz został skazany zaocznie na półtora roku robót przymusowych, a w lipcu sąd zamienił tę karę na 420 godzin prac społecznych. W październiku Saweliew został również ukarany grzywną za udział w działalności „niepożądanej organizacji”. Powodem było śledztwo przeprowadzone przez „Projekt” dotyczące kumoterstwa w rosyjskich władzach.

Do zaktualizowanego rejestru trafili również polityk Ilja Jaszyn, śpiewaczka operowa Maria Maksakowa, dziennikarki Anna Zueva, Natalia Baranowa i Olena Solowjowa, obserwator wyborczy Władimir Żilinski, aktywista Witalij Wotanowski, edukatorka seksualna Sasza Kazanciewa, dziennikarz „Dozhd” Denis Katajew oraz politolog Siergiej Miedwiediew.

Rejestr zaczął funkcjonować 23 października. Obrońcy praw człowieka nazywają go faktycznym narzędziem „śmierci obywatelskiej”, ponieważ osobom wpisanym do niego ogranicza się dostęp do szeregu praw i usług. W szczególności blokuje się im konta bankowe, zakazuje się transakcji dotyczących nieruchomości, wydawania paszportów zagranicznych oraz korzystania z elektronicznych usług państwowych.

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