W wyniku zderzenia dwóch pociągów pasażerskich w pobliżu głównego dworca kolejowego w Pradze 17 listopada rannych zostało 46 pasażerów, w tym 15 obywateli Ukrainy. Informację tę podało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy, powołując się na ambasadę w Czechach.

Według danych ukraińskiego resortu spraw zagranicznych wszyscy poszkodowani Ukraińcy odnieśli lekkie obrażenia. Jak dotąd nie wpłynęły żadne zgłoszenia na infolinię ambasady, jednak dyplomaci nadal monitorują sytuację.

Wypadek miał miejsce rano 17 listopada około godziny 07:00 na moście nad ulicą Seifertovou w pobliżu głównego dworca kolejowego stolicy Czech. Oba pociągi poruszały się z niewielką prędkością i zderzyły się podczas gwałtownego hamowania. Według informacji czeskich służb ratowniczych spośród wszystkich 46 rannych cztery osoby znajdują się w stanie krytycznym, 12 odniosło obrażenia średniej ciężkości, a pozostałe mają lekkie obrażenia.

Źródło: Ukrinform.

W Pradze, stolicy Czech, rano na wiadukcie przed wjazdem na główny dworzec kolejowy zderzyły się dwa pociągi pasażerskie. Czescy strażacy poinformowali, że pociągi poruszały się z niewielką prędkością. Dzięki temu obrażenia większości poszkodowanych nie są poważne.

W Czechach zakończono dochodzenie w sprawie jednej z najbardziej tragicznych katastrof kolejowych ostatnich lat, która miała miejsce w czerwcu 2024 roku na stacji Pardubice, w której zginęły cztery osoby, w tym dwie obywatelki Ukrainy. Inspektorzy doszli do wniosku, że tragedia była wynikiem nie tylko błędu ludzkiego, ale także szeregu systemowych niedociągnięć.

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