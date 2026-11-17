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Унаслідок зіткнення двох пасажирських потягів поблизу головного залізничного вокзалу в Празі 17 листопада травмувалися 46 пасажирів, серед яких — 15 громадян України. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України з посиланням на посольство в Чехії.

За даними українського дипломатичного відомства, усі постраждалі українці дістали легкі травми. Станом на зараз звернень на гарячу лінію посольства не надходило, проте дипломати продовжують моніторити ситуацію.

Аварія сталася вранці 17 листопада близько 07:00 на мосту через вулицю Сейфертова поблизу головного вокзалу столиці Чехії. Обидва поїзди рухалися на невеликій швидкості та зіткнулися під час екстреного гальмування. За інформацією чеських екстрених служб, серед усіх 46 травмованих четверо осіб перебувають у тяжкому стані, 12 дістали ушкодження середньої тяжкості, а решта мають легкі поранення.

Джерело: Укрінформ.

У Празі, столиці Чехії, вранці на віадуку перед в’їздом до головного залізничного вокзалу зіткнулися два пасажирські потяги. Чеські пожежники заявили, що потяги рухалися на невеликій швидкості. Через це травми більшості постраждалих не є серйозними.

У Чехії завершили розслідування однієї з найтрагічніших залізничних аварій останніх років у червні 2024 року на станції Пардубіце, у якій загинули четверо людей, серед них дві громадянки України. Інспектори дійшли висновку, що трагедія стала наслідком не лише людської помилки, а й низки системних прорахунків.

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