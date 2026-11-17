В результате столкновения двух пассажирских поездов недалеко от главного железнодорожного вокзала в Праге 17 ноября пострадали 46 пассажиров, в том числе 15 граждан Украины. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины со ссылкой на посольство в Чехии.

По данным украинского дипломатического ведомства, все пострадавшие украинцы получили легкие травмы. На данный момент обращений на горячую линию посольства не поступало, однако дипломаты продолжают следить за ситуацией.

Авария произошла утром 17 ноября около 07:00 на мосту через улицу Сейфертова вблизи главного вокзала столицы Чехии. Оба поезда двигались на небольшой скорости и столкнулись во время экстренного торможения. По информации чешских экстренных служб, из всех 46 пострадавших четверо находятся в тяжелом состоянии, 12 получили травмы средней тяжести, а остальные — легкие ранения.

Источник: Укринформ.

В Праге, столице Чехии, утром на виадуке перед въездом на главный железнодорожный вокзал столкнулись два пассажирских поезда. Чешские пожарные заявили, что поезда двигались на небольшой скорости. Поэтому травмы большинства пострадавших не являются серьезными.

В Чехии завершили расследование одной из самых трагических железнодорожных аварий последних лет, произошедшей в июне 2024 года на станции Пардубице, в которой погибли четыре человека, в том числе две гражданки Украины. Инспекторы пришли к выводу, что трагедия стала следствием не только человеческой ошибки, но и ряда системных просчетов.

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