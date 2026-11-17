У Празі, столиці Чехії, вранці на віадуку перед в’їздом до головного залізничного вокзалу зіткнулися два пасажирські потяги. Щонайменше 15 людей постраждали, кілька з них зазнали тяжчих травм, повідомляє RMF24.

Потяги рухалися повільно

Чеські пожежники заявили, що потяги рухалися на невеликій швидкості. Через це травми більшості постраждалих не є серйозними.

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На місці аварії працюють рятувальні служби. Рух поїздів у районі зіткнення зупинили, а частину поїздів далекого сполучення скерували на інші вокзали Праги.

Обмеження торкнуться десятків рейсів

Державна компанія, що відповідає за залізничну інфраструктуру, очікує, що обмеження руху триватимуть кілька годин і зачеплять десятки сполучень. Чеський перевізник ČD повідомив, що пасажири, які прибудуть на станцію перед головним вокзалом Праги, зможуть скористатися замінним міським транспортом. Залізничні квитки діятимуть в автобусах, трамваях і метро.

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