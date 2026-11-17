W Pradze, stolicy Czech, rano na wiadukcie przed wjazdem na główny dworzec kolejowy zderzyły się dwa pociągi pasażerskie. Co najmniej 15 osób zostało rannych, kilka z nich doznało poważniejszych obrażeń, informuje RMF24.

Pociągi jechały powoli

Czescy strażacy poinformowali, że pociągi poruszały się z niewielką prędkością. Z tego powodu obrażenia większości poszkodowanych nie są poważne.

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Na miejscu wypadku pracują służby ratunkowe. Ruch pociągów w rejonie zderzenia został wstrzymany, a część pociągów dalekobieżnych skierowano na inne praskie dworce.

Ograniczenia dotkną dziesiątki połączeń

Państwowa spółka odpowiedzialna za infrastrukturę kolejową oczekuje, że ograniczenia w ruchu potrwają kilka godzin i dotkną dziesiątki połączeń. Czeski przewoźnik ČD poinformował, że pasażerowie, którzy przyjadą na stację przed głównym dworcem w Pradze, będą mogli skorzystać z zastępczego transportu miejskiego. Bilety kolejowe będą ważne w autobusach, tramwajach i metrze.

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