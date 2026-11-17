В Праге, столице Чехии, утром на виадуке перед въездом на главный железнодорожный вокзал столкнулись два пассажирских поезда. Пострадали как минимум 15 человек, несколько из них получили более тяжелые травмы, сообщает RMF24.

Поезда двигались медленно

Чешские пожарные заявили, что поезда двигались с небольшой скоростью. Поэтому травмы большинства пострадавших не являются серьезными.

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На месте аварии работают спасательные службы. Движение поездов в районе столкновения остановили, а часть поездов дальнего следования направили на другие вокзалы Праги.

Ограничения затронут десятки рейсов

Государственная компания, отвечающая за железнодорожную инфраструктуру, ожидает, что ограничения движения продлятся несколько часов и затронут десятки сообщений. Чешский перевозчик ČD сообщил, что пассажиры, прибывающие на станцию перед главным вокзалом Праги, смогут воспользоваться заменяющим городским транспортом. Железнодорожные билеты будут действительны в автобусах, трамваях и метро.

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