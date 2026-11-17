Wiedeński Wydział ds. Imigracji i Obywatelstwa (MA 35) wszczął postępowanie w sprawie zbadania podstaw do pozbawienia obywatelstwa austriackiego byłej minister spraw zagranicznych Karin Kneissl, która mieszka w Rosji.

Zgodnie z informacjami urzędu sprawa jest rozpatrywana na podstawie dwóch możliwych podstaw prawnych. Pierwsza dotyczy prawdopodobnego nabycia przez Knaisl obywatelstwa innego państwa bez uprzedniej zgody władz austriackich na zachowanie dotychczasowego paszportu. Druga podstawa przewiduje pozbawienie obywatelstwa osób pełniących służbę na rzecz obcego państwa i które swoim zachowaniem wyrządzają istotną szkodę interesom lub reputacji republiki. Zaznacza się, że zgodnie z tym przepisem pozbawienie paszportu jest możliwe nawet w przypadku, gdy dana osoba stanie się bezpaństwowcem.

Postępowanie wszczęła liberalna partia NEOS, która już w marcu zwróciła się do władz z odpowiednim wnioskiem. Uformacja polityczna zwróciła uwagę na lekceważące publiczne wypowiedzi byłej minister na temat Austrii, a także na jej systematyczne oświadczenia dotyczące rosyjskiej agresji na Ukrainę, które usprawiedliwiają lub bagatelizują wojnę.

Sama Karin Kneissl podczas wystąpienia w Moskwie potwierdziła wszczęcie procedury, oświadczając, że w przypadku utraty austriackiego paszportu stanie się bezpaństwowcem i zwróci się do ONZ o wydanie specjalnego dokumentu podróży.

Karin Kneissl stała na czele austriackiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w latach 2017–2019 i zyskała światową sławę po tym, jak w sierpniu 2018 roku zaprosiła na swoje wesele rosyjskiego dyktatora Władimira Putina i tańczyła z nim. W 2023 roku przeniosła się do Sankt Petersburga, gdzie stanęła na czele centrum analitycznego G.O.R.K.I. przy tamtejszym uniwersytecie państwowym.

Źródło: Publiczna stacja telewizyjna ORF.

Wcześniej była minister spraw zagranicznych Austrii Karin Kneissl, która przeniosła się do Rosji, wyraziła wdzięczność za to, że może pracować w tym kraju „w warunkach wolności akademickiej” i nazwała dyktatora Władimira Putina „najmądrzejszym dżentelmenem”, jakiego kiedykolwiek spotkała.

Również była minister spraw zagranicznych Austrii Karin Kneissl znalazła się pod presją z powodu swoich lekceważących wypowiedzi pod adresem własnego kraju. Po tym, jak publicznie porównała Austriaków do „hien”, partia NEOS wszczęła procedurę pozbawienia jej austriackiego obywatelstwa.

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