Международные союзники должны спланировать и обеспечить военную поддержку Украины не только на период предстоящей зимы, но и на весь 2027 год, чтобы Силы обороны могли надежно удерживать фронт и занимать сильную позицию на предстоящих переговорах. Об этом заявил министр обороны Великобритании Уэс Стритинг во время 37-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

«Мы должны обеспечить поддержку на 2027 год. Мы надеемся, что дипломатическая инициатива, которая сейчас продолжается, увенчается успехом. Это не война, которую выбрала Украина... Но пока это будет необходимо, мы будем стоять плечом к плечу с Украиной», — подчеркнул британский министр.

В рамках встречи он представил новый зимний пакет помощи Лондона для украинской противовоздушной обороны стоимостью 240 миллионов фунтов стерлингов. Кроме того, Стритинг сообщил, что позднее на этой неделе во время заседания «Коалиции желающих» премьер-министр Великобритании Энди Бернем объявит о дополнительных мерах поддержки.

Глава британского оборонного ведомства подчеркнул важность долгосрочного сотрудничества в области оборонных инноваций, отметив, что боевой опыт и технологические разработки Украины имеют решающее значение для безопасности всей Европы. По его мнению, инвестиции в украинскую оборону — это вклад в коллективную безопасность НАТО, ведь Украина в настоящее время выступает первым эшелоном сдерживания российской агрессии.

Источник: Укринформ.

В Брюсселе в штаб-квартире НАТО 17 ноября стартовало 37-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн». Встречу созвали Великобритания и Германия, которые являются сопредседателями группы.

В ходе заседания «Рамштайна» Украина представит партнерам ключевые потребности для укрепления обороны. В частности, речь пойдет о перехватчиках для противовоздушной обороны, боеприпасах для боевой авиации и дополнительном финансировании.

36-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн состоялось 9 сентября 2026 года.

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