国际盟友应规划并确保向乌克兰提供军事支持，不仅要覆盖即将到来的冬季，还要贯穿整个2027年，以便乌克兰国防军能够稳固地守住前线，并在未来的谈判中占据有利地位。 英国国防大臣韦斯·斯特里廷在布鲁塞尔北约总部举行的第37次乌克兰国防联络小组会议上发表了上述讲话。

“我们必须确保2027年的支持。 我们希望目前正在进行的外交倡议能够取得成功。这场战争并非乌克兰所愿……但只要有必要，我们就会与乌克兰站在一起，”这位英国部长强调道。

在会议期间，他公布了伦敦为乌克兰防空系统提供的价值2.4亿英镑的新一轮冬季援助方案。 此外，斯特里廷还宣布，英国首相安迪·伯纳姆将于本周晚些时候在“自愿者联盟”会议上宣布进一步的支持措施。

这位英国国防部负责人强调了在国防创新领域开展长期合作的重要性，并指出乌克兰的作战经验和技术研发对整个欧洲的安全至关重要。 他坚信，对乌克兰国防的投资就是对北约集体安全的贡献，因为乌克兰目前是遏制俄罗斯侵略的第一道防线。

来源：乌克兰通讯社。

11月17日，第37届“拉姆施泰因”格式乌克兰防务联络小组会议在布鲁塞尔的北约总部拉开帷幕。此次会议由该小组的联合主席国英国和德国召集。

在“拉姆施泰因”会议期间，乌克兰将向合作伙伴阐述加强国防的关键需求。具体而言，将涉及防空拦截机、作战航空兵弹药以及额外资金支持。

第36次拉姆施泰因乌克兰防务联络小组会议于2026年9月9日举行。

关注我们在