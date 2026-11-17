Międzynarodowi sojusznicy powinni zaplanować i zapewnić wsparcie wojskowe dla Ukrainy nie tylko na nadchodzącą zimę, ale także na cały rok 2027, aby Siły Obronne mogły niezawodnie utrzymać linię frontu i mieć silną pozycję w przyszłych negocjacjach. Oświadczył to minister obrony Wielkiej Brytanii Wes Streeting podczas 37. posiedzenia Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w siedzibie NATO w Brukseli.

„Musimy zapewnić wsparcie na rok 2027. Mamy nadzieję, że trwająca obecnie inicjatywa dyplomatyczna zakończy się sukcesem. To nie jest wojna, którą wybrała Ukraina... Ale dopóki będzie to konieczne, będziemy stać po stronie Ukrainy” – podkreślił brytyjski minister.

W ramach spotkania przedstawił nowy zimowy pakiet pomocy Londynu dla ukraińskiej obrony przeciwlotniczej o wartości 240 milionów funtów szterlingów. Ponadto Stretting ogłosił, że jeszcze w tym tygodniu, podczas posiedzenia „Koalicji Chętnych”, premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham ogłosi dodatkowe działania wspierające.

Szef brytyjskiego resortu obrony podkreślił znaczenie długoterminowej współpracy w dziedzinie innowacji obronnych, zaznaczając, że doświadczenie bojowe i osiągnięcia technologiczne Ukrainy mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa całej Europy. Jego zdaniem inwestycje w ukraińską obronność stanowią wkład w zbiorowe bezpieczeństwo NATO, ponieważ Ukraina stanowi obecnie pierwszą linię powstrzymywania rosyjskiej agresji.

Źródło: Ukrinform.

17 listopada w Brukseli, w siedzibie NATO, rozpoczęło się 37. posiedzenie Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w formacie „Ramstein”. Spotkanie zwołały Wielka Brytania i Niemcy, które współprzewodniczą pracom grupy.

Podczas posiedzenia w formacie „Ramstein” Ukraina przedstawi partnerom kluczowe potrzeby związane ze wzmocnieniem obrony. W szczególności chodzi o samoloty przechwytujące do obrony przeciwlotniczej, amunicję dla lotnictwa bojowego oraz dodatkowe finansowanie.

36. posiedzenie Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w formacie Ramstein odbyło się 9 września 2026 roku.

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