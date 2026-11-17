Władze francuskie oficjalnie potwierdziły obecność swoich żołnierzy na terytorium Ukrainy, podkreślając jednocześnie, że nie biorą oni udziału w działaniach bojowych. Poinformowała o tym minister-delegatka przy Ministerstwie Sił Zbrojnych Francji Alice Rüfo.

Według przedstawicielki francuskiego resortu obrony na Ukrainie działa struktura koordynacyjna, która współpracuje z misją ds. obrony. Zapewnia ona prowadzenie specjalistycznych szkoleń dla ukraińskich żołnierzy, a także organizację konserwacji i napraw przekazanej broni.

Źródło: RFI.

Wcześniej stacja radiowa RFI poinformowała, że niewielkie grupy francuskich żołnierzy pod dowództwem generała działają na Ukrainie co najmniej od lata 2026 roku w ramach misji Volia. Przybywają oni na krótkie okresy w celu szkolenia personelu oraz obsługi skomplikowanego sprzętu, w szczególności myśliwców Mirage 2000 i samobieżnych dział artyleryjskich Caesar. Według mediów, w celu zapewnienia poufności działań tych grup wykorzystuje się przykrywkę w postaci oficjalnej misji Gerfaut, rozlokowanej w Polsce.

Jednocześnie gazeta „Le Monde” zauważa, że obecność Francji jest nieco szersza i nie ogranicza się wyłącznie do wsparcia tyłowego: według informacji źródeł gazety na Ukrainie przebywają również pracownicy służb wywiadowczych, którzy wykonują zadania obserwacyjne w pobliżu linii frontu.

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