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Французька влада офіційно підтвердила перебування своїх військовослужбовців на території України, наголосивши при цьому на відсутності їхньої участі у бойових діях. Про це заявила міністерка-делегатка при Міністерстві збройних сил Франції Аліс Рюфо.

За словами представниці французького оборонного відомства, в Україні функціонує координаційна структура, яка взаємодіє з місією з питань оборони. Вона забезпечує проведення цільового навчання українських захисників, а також організацію технічного обслуговування і ремонту переданого озброєння.

Джерело: RFI.

Раніше радіостанція RFI повідомила, що невеликі групи французьких військових під керівництвом генерала працюють в Україні щонайменше з літа 2026 року в межах місії Volia. Вони прибувають на короткі терміни для навчання особового складу та супроводу складної техніки, зокрема винищувачів Mirage 2000 і САУ Caesar. За даними медіа, для забезпечення конфіденційності діяльності цих груп використовується прикриття офіційної місії Gerfaut, розгорнутої в Польщі.

Водночас видання Le Monde зазначає, що французька присутність дещо ширша та не обмежується лише тиловою підтримкою: за інформацією джерел газети, в Україні також перебувають співробітники розвідувальних структур, які виконують завдання зі спостереження поблизу лінії фронту.

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