Niemcy pokonały Serbię 3:1 w Belgradzie — Interia Sport

Reprezentacja Niemiec pokonała Serbię 3:1 w wyjazdowym meczu Ligi Narodów w Belgradzie. Jak podaje Interia Sport, był to piąty mecz niemieckiej drużyny pod wodzą Jürgena Kloppa.

Dwa gole przed przerwą

Goście otworzyli wynik już w trzeciej minucie. Po dośrodkowaniu Joshuy Kimmicha z rzutu rożnego Kai Havertz zgrał piłkę głową, a Srdjan Babic skierował ją do własnej bramki. W 14. minucie prowadzenie Niemiec podwyższył Florian Wirtz.

Według portalu mecz rozgrywano w ulewnym deszczu, a na boisku przy obu bramkach utworzyło się błoto. Niemiecka drużyna kontrolowała grę: statystyki meczowe wskazują na 75% posiadania piłki, 22 strzały i 97 ataków gości. Serbowie oddali pięć strzałów i przeprowadzili 32 ataki.

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Gol Grudy i odpowiedź Babicia

Na początku drugiej połowy Brajan Gruda po indywidualnym rajdzie strzelił trzeciego gola dla Niemiec. Serbia zmniejszyła stratę w 56. minucie: Babic trafił po rozegraniu rzutu wolnego, wykorzystując fakt, że Marc-André ter Stegen po interwencji odbił piłkę przed siebie.

Pomimo gola gospodarzy Niemcy utrzymały przewagę do końcowego gwizdka. Serbska drużyna zakończyła mecz w dziewiątkę, zauważa Interia Sport.

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