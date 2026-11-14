Dron zaatakował statek towarowy „Larissa 1” na wodach terytorialnych Rumunii

13 listopada statek towarowy Larissa 1 został zaatakowany przez drona podczas przepływania przez wody terytorialne Rumunii. Statek płynął do portu Sulina, skąd miał udać się na Ukrainę.

Do incydentu doszło wieczorem 13 listopada, 6,8 mil morskich (12,6 kilometra) na północny wschód od miasta Sfântu Gheorghe.

Kapitan statku poinformował, że nikt z członków załogi nie odniósł obrażeń. Po trafieniu nie wybuchł pożar. Dron prawdopodobnie uszkodził jedynie dźwig ładunkowy statku.

Statek „Larissa 1” płynął do rumuńskiego portu Sulina, skąd miał udać się na Ukrainę. Minister obrony Rumunii Stefan-Radu Oprea potwierdził, że jest świadomy tego, co się wydarzyło, i oświadczył, że do czasu zakończenia oficjalnego śledztwa w sprawie tego incydentu nie może powiedzieć, skąd przyleciał dron.

„Po każdym incydencie z dronem przeprowadzane są badania techniczne i o ich wynikach będę mówił dopiero po otrzymaniu wniosków z ekspertyzy technicznej” – powiedział.

Według szacunków rosyjskiego serwisu The Insider atak na statek „Larissa 1” był co najmniej dziesiątym atakiem dronów na statki cywilne u wybrzeży Rumunii i Bułgarii od początku października.

Źródło: „Radio Swoboda”

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