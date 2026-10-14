Іран заявив, що судно затонуло після зіткнення з міною — Asharq Al-Awsat

Військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану заявили, що вантажне судно затонуло в Ормузькій протоці після зіткнення з морською міною. Про це повідомляє Asharq Al-Awsat.

Заява іранських військових

Іранське державне телебачення з посиланням на заяву КВІР повідомило, що судно в середу вранці рухалося маршрутом, який у Тегерані назвали незаконним і небезпечним. За версією КВІР, воно зіткнулося з міною, спершу зайнялося, а згодом затонуло.

У заяві також стверджується, що судно перевозило 2 500 контейнерів. Це перший випадок під час війни, про який Іран повідомив як про затоплення корабля внаслідок зіткнення з міною. Даних про долю членів екіпажу не оприлюднили.

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Судноплавство в Ормузькій протоці

Іран неодноразово застерігав судна від проходження Ормузькою протокою без його дозволу. Водночас американські військові супроводжують судна маршрутом поблизу Оману, з іншого боку протоки.

Незалежного підтвердження затоплення судна на момент публікації не було. Британська служба морської торгівлі UKMTO також не повідомляла про цей інцидент.

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