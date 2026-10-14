Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана заявили, что грузовое судно затонуло в Ормузском проливе после столкновения с морской миной. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.

Заявление иранских военных

Иранское государственное телевидение со ссылкой на заявление КСИР сообщило, что судно в среду утром двигалось по маршруту, который в Тегеране назвали незаконным и опасным. По версии КСИР, оно столкнулось с миной, сначала загорелось, а затем затонуло.

В заявлении также утверждается, что судно перевозило 2500 контейнеров. Это первый случай во время войны, о котором Иран сообщил как о затоплении корабля в результате столкновения с миной. Данные о судьбе членов экипажа не обнародовали.

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Судоходство в Ормузском проливе

Иран неоднократно предостерегал суда от прохода через Ормузский пролив без его разрешения. В то же время американские военные сопровождают суда по маршруту возле Омана, с другой стороны пролива.

Независимого подтверждения затопления судна на момент публикации не было. Британская служба морской торговли UKMTO также не сообщала об этом инциденте.

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