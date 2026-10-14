Siły morskie irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczyły, że statek towarowy zatonął w Cieśninie Ormuz po uderzeniu w minę morską. Informuje o tym Asharq Al-Awsat.

Oświadczenie irańskich wojskowych

Irańska telewizja państwowa, powołując się na oświadczenie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, przekazała, że statek płynął w środę rano trasą, którą w Teheranie określono jako nielegalną i niebezpieczną. Według wersji Korpusu statek uderzył w minę, najpierw stanął w płomieniach, a następnie zatonął.

W oświadczeniu stwierdzono również, że statek przewoził 2500 kontenerów. Jest to pierwszy przypadek podczas wojny, o którym Iran poinformował jako o zatonięciu statku w wyniku uderzenia w minę. Nie ujawniono danych dotyczących losu członków załogi.

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Żegluga w Cieśninie Ormuz

Iran wielokrotnie ostrzegał statki przed przepływaniem przez Cieśninę Ormuz bez jego zgody. Jednocześnie amerykańskie wojsko eskortuje statki trasą w pobliżu Omanu, po drugiej stronie cieśniny.

W chwili publikacji nie było niezależnego potwierdzenia zatonięcia statku. Brytyjska służba handlu morskiego UKMTO również nie informowała o tym incydencie.

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