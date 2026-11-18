Biały Dom poinformował, że oficjalny program prezydenta USA na ten dzień został zakończony.

W przeddzień spotkania rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że Trump i Putin planują omówić wojnę na Ukrainie oraz sytuację wokół Iranu. Jednocześnie podkreślił, że najprawdopodobniej nie będzie czasu na pełnoprawne rozmowy między przywódcami.

Według informacji podanych przez wydawnictwo, trójstronne rozmowy z udziałem Trumpa, Putina i Xi Jinpinga zaplanowano na 19 listopada.

Źródło: Alex Raufoglu.

Prezydent Rosji Władimir Putin podczas podróży na szczyt Azjatyckiego Forum Współpracy Gospodarczej (APEC) w chińskim Shenzhen przyciągnął uwagę mediów swoim obuwiem.

Wideo: Xi Jinping nie pozwolił Putinowi stanąć obok Trumpa podczas sesji zdjęciowej.

Niepokojące oczekiwania dotyczące spotkania Trumpa, Putina i Xi nie mają pokrycia w rzeczywistości: politolog Władimir Fesenko.

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