Белый дом сообщил, что публичная программа президента США на сегодня завершена.

Накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Трамп и Путин планируют обсудить войну в Украине и ситуацию вокруг Ирана. В то же время он подчеркивал, что времени для полноформатных переговоров между лидерами, скорее всего, не будет.

Трехсторонние переговоры с участием Трампа, Путина и Си Цзиньпина, по данным издания, запланированы на 19 ноября.

Источник: Алекс Рауфоглу.

Президент РФ Владимир Путин во время поездки на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне привлек внимание СМИ своей обувью.

Видео: Си Цзиньпин не позволил Путину встать рядом с Трампом во время фотосессии.

Тревожные ожидания относительно встречи Трампа, Путина и Си не соответствуют действительности: политолог Владимир Фесенко.

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