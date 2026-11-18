Двусторонняя встреча Трампа и Путина в Китае 18 ноября не состоится
Белый дом сообщил, что публичная программа президента США на сегодня завершена.
Накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Трамп и Путин планируют обсудить войну в Украине и ситуацию вокруг Ирана. В то же время он подчеркивал, что времени для полноформатных переговоров между лидерами, скорее всего, не будет.
Трехсторонние переговоры с участием Трампа, Путина и Си Цзиньпина, по данным издания, запланированы на 19 ноября.
Источник: Алекс Рауфоглу.
Президент РФ Владимир Путин во время поездки на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне привлек внимание СМИ своей обувью.
Видео: Си Цзиньпин не позволил Путину встать рядом с Трампом во время фотосессии.
Тревожные ожидания относительно встречи Трампа, Путина и Си не соответствуют действительности: политолог Владимир Фесенко.