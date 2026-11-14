一架无人机在罗马尼亚领海内袭击了货轮“Larissa 1”号

11月13日，货轮Larissa 1号在穿越罗马尼亚领海时遭到无人机袭击。该船当时正驶往苏利纳港，计划从那里启程前往乌克兰。

该事件发生于11月13日晚，地点位于斯芬图-格奥尔基市东北方向6.8海里（12.6公里）处。

船长表示，船员均未受伤。遭击中后未引发火灾。该无人机据推测仅损坏了船上的货舱起重机。

“Larissa 1”号正驶往罗马尼亚苏利纳港，原计划从那里启程前往乌克兰。 罗马尼亚国防部长斯特凡-拉杜·奥普里亚证实，他已获悉此事，并表示在正式调查结束前，无法确定无人机来自何处。

“每次发生无人机事件后都会进行技术调查，我将在收到技术鉴定结论后才会谈论调查结果，”他说。

据俄罗斯媒体《The Insider》统计，此次针对“拉里萨1号”的袭击，是自10月初以来在罗马尼亚和保加利亚近海发生的至少第十起针对民用船只的无人机袭击事件。

来源：“自由电台”

此前，一艘载有乌克兰船员的船只在罗马尼亚近海沉没，造成一人死亡，多人失踪。

在此之前，一艘载有移民的小船在冈比亚近海沉没，造成至少12人死亡。

伊朗伊斯兰革命卫队海军表示，一艘货船在霍尔木兹海峡与水雷相撞后沉没。

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