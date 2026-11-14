Дрон атаковал грузовое судно «Larissa 1» в территориальных водах Румынии

Грузовое судно Larissa 1 13 ноября подверглось атаке беспилотника во время плавания в территориальных водах Румынии. Судно направлялось в порт Сулина, откуда должно было отправиться в Украину.

Инцидент произошел вечером 13 ноября, в 6,8 морских миль (12,6 километра) к северо-востоку от города Сфинту-Георге.

Капитан судна сообщил, что никто из членов экипажа не пострадал. После попадания пожара не возникло. Беспилотник, по всей видимости, повредил лишь грузовой кран судна.

Судно Larissa 1 направлялось в румынский порт Сулина, откуда должно было отправиться в Украину. Министр обороны Румынии Штефан-Раду Опря подтвердил, что ему известно о случившемся, и заявил, что до завершения официального расследования инцидента не может сказать, откуда прилетел беспилотник.

«После каждого инцидента с беспилотником проводятся технические исследования, и я буду говорить об их результатах только после получения заключения технической экспертизы», — сказал он.

По подсчётам российского СМИ The Insider, удар по Larissa 1 стал как минимум десятой атакой беспилотников на гражданские суда у побережья Румынии и Болгарии с начала октября.

Источник: «Радио «Свобода»

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