Дрон атакував вантажне судно Larissa 1 у територіальних водах Румунії

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Вантажне судно Larissa 1 13 листопада зазнало атаки безпілотника під час руху територіальними водами Румунії. Корабель прямував до порту Суліна, звідки мав вирушити до України.

Інцидент стався ввечері 13 листопада, за 6,8 морських миль (12,6 кілометра) на північний схід від міста Сфинту-Георге.

Капітан судна повідомив, що ніхто із членів екіпажу не постраждав. Після влучання пожежі не виникло. Безпілотник, імовірно, пошкодив лише вантажний кран судна.

Судно Larissa 1 прямувало до румунського порту Суліна, звідки мало вирушити до України. Міністр оборони Румунії Штефан-Раду Опря підтвердив, що йому відомо про те, що сталося, і заявив, що до завершення офіційного розслідування інциденту не може сказати, звідки прилетів безпілотник.

«Після кожного інциденту з безпілотником проводяться технічні дослідження, і я говоритиму про їхні результати лише після отримання висновку технічної експертизи», – сказав він.

За підрахунками російського медіа The Insider, удар по Larissa 1 став як мінімум десятою атакою безпілотників на цивільні судна біля узбережжя Румунії та Болгарії з початку жовтня.

Джерело: «Радіо «Свобода»

Раніше біля узбережжя Румунії затонуло судно з українськими моряками, є загиблий та зниклі безвісти.

До цього щонайменше 12 людей загинули після того, як човен із мігрантами затонув біля узбережжя Гамбії.

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