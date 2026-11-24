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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 24 листопада розпочав візит до В’єтнаму. Під час поїздки планують підписати меморандум про розвиток метрополітену Ханоя.

Влада Петербурга має намір запропонувати Ханою пілотний проєкт із розробки однієї з ділянок метро.

У Смольному заявили, що це дасть змогу петербурзьким фахівцям долучитися до масштабного міжнародного проєкту та зміцнити позиції міста як провідного центру транспортної інженерії.

Водночас ініціатива Беглова пролунала на тлі затримок із будівництвом нових станцій метро в самому Санкт-Петербурзі.

У 2011 році міська влада планувала відкрити до 2025 року 45 станцій метро, однак фактично ввели в експлуатацію лише 11. Для порівняння, у Ханої протягом 2021–2025 років відкрили 20 станцій, тоді як у Петербурзі – лише три.

За кілька днів до поїздки губернатора до В’єтнаму жителі Санкт-Петербурга під час прямої лінії знову порушували питання затримок із відкриттям нових станцій. Зокрема, будівництво вестибюля станції «Театральна» відклали до 2030 року.

Додатковою проблемою для розвитку метрополітену стало скорочення бюджетних витрат. У вересні влада міста зменшила заплановане фінансування будівництва метро на 2027 рік із 80 млрд до 45 млрд рублів.

Як писала «Фонтанка», віцегубернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников тоді пояснив, що під скорочення потрапили витрати, які не належать до першочергових завдань міста.

Нагадаємо, влада Санкт-Петербурга скорочує соціальні витрати через дефіцит бюджету, який у 2026 році може сягнути 200 млрд рублів. Під скорочення потрапили виплати багатодітним родинам, фінансування розселення комунальних квартир, а також видатки на освіту, медицину та громадський транспорт.

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