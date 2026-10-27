У Санкт-Петербурзі влада скоротить соціальні виплати через масштабний дефіцит бюджету

0:00 / 0:00

Влада Санкт-Петербурга скорочує соціальні витрати через дефіцит бюджету, який у 2026 році може сягнути 200 млрд рублів. Під скорочення потрапили виплати багатодітним родинам, фінансування розселення комунальних квартир, а також видатки на освіту, медицину та громадський транспорт.

У межах бюджетного секвестру влада Санкт-Петербурга переглядає правила надання соціальної допомоги багатодітним родинам на придбання житла.

Раніше всі багатодітні сім’ї могли розраховувати на виплати в розмірі 90% вартості житла. Тепер запроваджують понижувальні коефіцієнти залежно від кількості дітей.

Зокрема, для родин із п’ятьма та більше дітьми умови залишаться незмінними, тоді як для батьків чотирьох дітей розмір допомоги становитиме 80%, а трьох — 70%.

За рахунок таких змін міський бюджет планує заощадити до 30% коштів, які спрямовували на цю статтю витрат.

Ще одним напрямом скорочення видатків стало розселення комунальних квартир. Відповідну програму виключають із пріоритетів бюджетної політики міста.

За даними видання, у комунальних квартирах Санкт-Петербурга досі проживають близько 189 тисяч сімей.

Згідно з проєктом закону, оприлюдненим Смольним 26 жовтня, зміни мають скоротити кількість громадян, які перебувають на житловому обліку, та зменшити бюджетні витрати.

Фінансування відповідних соціальних виплат уже скоротилося. У 2025 році на допомогу мешканцям комунальних квартир для будівництва або придбання житла виділили 1,8 млрд рублів. У 2026 році ця сума становила лише 827 млн рублів — більш ніж удвічі менше.

Голова житлового комітету Санкт-Петербурга Денис Удод пояснив рішення необхідністю раціональніше використовувати бюджетні кошти.

«Указанные изменения направлены на обеспечение экономической целесообразности и рационального использования средств бюджета», — заявив Денис Удод.

Наприкінці вересня влада Санкт-Петербурга схвалила скорочення видатків місцевого бюджету на 70,1 млрд рублів.

Окрім допомоги багатодітним сім’ям, зменшення фінансування торкнулося кількох інших сфер:

Освіта — мінус 15,5 млрд рублів.

Громадський транспорт — мінус 9 млрд рублів.

Система охорони здоров’я — мінус 8,5 млрд рублів.

Капітальний ремонт бюджетних установ — скорочення на 13 млрд рублів.

Водночас влада міста планує збільшити на 6,4 млрд рублів виплати учасникам так званої «СВО» та їхнім родинам.

Однією з причин бюджетного дефіциту стало недоотримання податку на прибуток підприємств. За словами віцегубернатора Санкт-Петербурга Олексія Корабельникова, надходження від цього податку будуть на 15 млрд рублів нижчими за очікувані.

Раніше чиновник пов’язував ситуацію з уповільненням економіки та зниженням ділової активності.

«Ситуация в экономике такова, что, к сожалению, происходит охлаждение экономики. (…) И это влияет на экономический рост, на экономическую активность и отражается на финансовых результатах организаций», — пояснював Олексій Корабельников.

На тлі очікуваного дефіциту бюджету Санкт-Петербург скорочує фінансування низки соціальних програм і важливих міських сфер, водночас збільшуючи виплати учасникам війни проти України та їхнім родинам.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Російські регіони на тлі зростання воєнних витрат змушені скорочувати фінансування ключових соціальних програм, щоб спрямовувати кошти на виплати військовослужбовцям та їхнім сім’ям.

Раніше влада Санкт-Петербурга запропонуваласуттєво переглянути видатки міського бюджету на 2026 рік. Проєкт поправок направили на експертизу. Згідно з документом, видаткову частину бюджету можуть скоротити на 70,2 млрд рублів – до 1,58 трлн рублів.

Нагадаємо, у Росії — державі-агресорі — президент Владімір Путін підписав указ, яким штатну чисельність збройних сил визначено на рівні 2 441 630 осіб.

Росія як держава-агресор планує спрямувати на оборону 17,1 трлн рублів у 2027 році. Це приблизно на 27% більше за спочатку закладені 13,5 трлн рублів і є найвищим показником від початку війни Росії проти України у 2022 році.

Читай нас у