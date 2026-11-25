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Колишній прем’єр-міністр Великої Британії вважає, що військові Коаліції охочих мають прибути в Україну ще до підписання мирної угоди з Росією. За його словами, вони могли б забезпечувати логістичну підтримку та виконувати завдання в тилових районах.

Джонсон наголосив, що присутність іноземних військових в Україні не обов’язково означатиме втягування НАТО у війну. На його думку, Росія не наважиться протистояти Альянсу, який значно сильніший за неї.

Експрем’єр вважає, що військові Коаліції охочих могли б бути присутніми в Україні як символ підтримки, не наближаючись до лінії фронту. Він також підкреслив, що саме Київ має визначати, які країни можуть направити своїх військових, а не Москва.

Окрім цього, Джонсон закликав союзників посилити військову допомогу Україні. Зокрема, він пропонує передати більше систем протиповітряної оборони Patriot і супутникових розвідданих, а також активніше протидіяти російському тіньовому флоту.

Окремо британський політик наполягає на передачі Україні заморожених російських активів. Серед них – кошти від продажу футбольного клубу «Челсі», які залишаються замороженими у Великій Британії після того, як у 2022 році клуб продав російський бізнесмен Роман Абрамович. Джонсон вважає, що ці гроші мають бути спрямовані на підтримку України.

Також експрем’єр закликав західних союзників чітко визначити перспективу вступу України до НАТО. На його переконання, партнери мають продемонструвати Володимиру Путіну рішучість у підтримці Києва. Джонсон вважає, що саме така позиція Заходу може переконати російського диктатора серйозно поставитися до перспективи завершення війни.

Про це Джонсон заявив в інтерв’ю Sky News.

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