英国前首相认为，自愿联盟的军队应在与俄罗斯签署和平协议之前就抵达乌克兰。他表示，这些部队可以提供后勤支持，并在后方地区执行任务。

约翰逊强调，外国军队驻扎在乌克兰并不一定意味着北约会被卷入战争。在他看来，俄罗斯不敢与实力远胜于自己的北约对抗。

这位前首相认为，“自愿联盟”的军人可以作为支持的象征驻扎在乌克兰，但不会靠近前线。他还强调，应由基辅而非莫斯科来决定哪些国家可以派遣军队。

此外，约翰逊呼吁盟国加强对乌克兰的军事援助。具体而言，他提议提供更多的“爱国者”防空系统和卫星侦察数据，并更积极地对抗俄罗斯的“影子舰队”。

此外，这位英国政界人士还坚持要求将冻结的俄罗斯资产移交给乌克兰。 其中包括出售“切尔西”足球俱乐部所得的资金——该俱乐部于2022年被俄罗斯商人罗曼·阿布拉莫维奇出售后，相关资金至今仍被冻结在英国。 约翰逊认为，这笔资金应用于支持乌克兰。

此外，这位前首相还呼吁西方盟友明确乌克兰加入北约的前景。 他坚信，西方伙伴应向弗拉基米尔·普京展示出支持基辅的坚定决心。约翰逊认为，唯有采取这样的立场，西方才能说服这位俄罗斯独裁者认真对待结束战争的前景。

约翰逊在接受天空新闻（Sky News）采访时发表了上述言论。

ISW称，俄罗斯可能在“自愿联盟”演习期间故意将导弹和无人机瞄准波兰。

“自愿联盟”峰会将在柏林拉开帷幕，泽连斯基将出席。

爱丽舍宫列出了马克龙在柏林“自愿联盟”会议上的三大优先事项。

关注我们在