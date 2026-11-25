Бывший премьер-министр Великобритании считает, что военные из Коалиции желающих должны прибыть в Украину ещё до подписания мирного соглашения с Россией. По его словам, они могли бы обеспечивать логистическую поддержку и выполнять задачи в тыловых районах.

Джонсон подчеркнул, что присутствие иностранных военных в Украине не обязательно будет означать втягивание НАТО в войну. По его мнению, Россия не решится противостоять Альянсу, который значительно сильнее её.

Экс-премьер считает, что военные из «Коалиции желающих» могли бы находиться в Украине в качестве символа поддержки, не приближаясь к линии фронта. Он также подчеркнул, что именно Киев должен определять, какие страны могут направить своих военных, а не Москва.

Кроме того, Джонсон призвал союзников усилить военную помощь Украине. В частности, он предлагает передать больше систем противовоздушной обороны Patriot и спутниковых разведданных, а также активнее противодействовать российскому теневому флоту.

Отдельно британский политик настаивает на передаче Украине замороженных российских активов. Среди них — средства от продажи футбольного клуба «Челси», которые остаются замороженными в Великобритании после того, как в 2022 году клуб продал российский бизнесмен Роман Абрамович. Джонсон считает, что эти деньги должны быть направлены на поддержку Украины.

Также экс-премьер призвал западных союзников четко определить перспективу вступления Украины в НАТО. По его мнению, партнеры должны продемонстрировать Владимиру Путину решимость в поддержке Киева. Джонсон считает, что именно такая позиция Запада может убедить российского диктатора серьезно отнестись к перспективе завершения войны.

Об этом Джонсон заявил в интервью Sky News.

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