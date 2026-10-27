Władze Sankt Petersburga ograniczają wydatki socjalne z powodu deficytu budżetowego, który w 2026 roku może osiągnąć 200 mld rubli. Cięcia dotknęły świadczenia dla rodzin wielodzietnych, finansowanie przydziału mieszkań komunalnych, a także wydatki na edukację, opiekę zdrowotną i transport publiczny.

W ramach cięć budżetowych władze Sankt Petersburga zmieniają zasady przyznawania pomocy społecznej rodzinom wielodzietnym na zakup mieszkania.

Wcześniej wszystkie rodziny wielodzietne mogły liczyć na świadczenia w wysokości 90% wartości mieszkania. Obecnie wprowadzane są współczynniki obniżające w zależności od liczby dzieci.

W szczególności dla rodzin z pięciorgiem lub większą liczbą dzieci warunki pozostaną niezmienione, natomiast dla rodziców czworga dzieci wysokość pomocy wyniesie 80%, a trójki – 70%.

Dzięki tym zmianom budżet miejski planuje zaoszczędzić do 30% środków, które były przeznaczane na tę pozycję wydatków.

Kolejnym kierunkiem redukcji wydatków stało się rozdzielanie mieszkań komunalnych. Odpowiedni program został wykluczony z priorytetów polityki budżetowej miasta.

Według danych publikacji w mieszkaniach komunalnych w Sankt Petersburgu nadal mieszka około 189 tysięcy rodzin.

Zgodnie z projektem ustawy, opublikowanym przez Smolny 26 października, zmiany mają na celu zmniejszenie liczby obywateli znajdujących się na liście oczekujących na mieszkanie oraz ograniczenie wydatków budżetowych.

Finansowanie odpowiednich świadczeń socjalnych już uległo zmniejszeniu. W 2025 roku na pomoc mieszkańcom mieszkań komunalnych w budowie lub zakupie mieszkania przeznaczono 1,8 mld rubli. W 2026 roku kwota ta wyniosła zaledwie 827 mln rubli — ponad dwukrotnie mniej.

Przewodniczący komisji mieszkaniowej Sankt Petersburga Denis Udod wyjaśnił tę decyzję koniecznością racjonalniejszego wykorzystania środków budżetowych.

„Wskazane zmiany mają na celu zapewnienie ekonomicznej celowości i racjonalnego wykorzystania środków budżetowych” — oświadczył Denis Udod.

Pod koniec września władze Sankt Petersburga zatwierdziły cięcia wydatków z budżetu lokalnego o 70,1 mld rubli.

Oprócz pomocy dla rodzin wielodzietnych cięcia dotknęły kilka innych obszarów:

Edukacja — minus 15,5 mld rubli.

Transport publiczny – minus 9 mld rubli.

Służba zdrowia — minus 8,5 mld rubli.

Remonty kapitalne instytucji budżetowych — cięcia o 13 mld rubli.

Jednocześnie władze miasta planują zwiększyć o 6,4 mld rubli wypłaty dla uczestników tzw. „SVO” i ich rodzin.

Jedną z przyczyn deficytu budżetowego stał się spadek wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych. Według wicegubernatora Sankt Petersburga Aleksieja Korabelnikowa wpływy z tego podatku będą o 15 mld rubli niższe od oczekiwanych.

Wcześniej urzędnik ten wiązał tę sytuację ze spowolnieniem gospodarczym i spadkiem aktywności biznesowej.

„Sytuacja gospodarcza jest taka, że niestety następuje spowolnienie gospodarcze. (…) Ma to wpływ na wzrost gospodarczy, aktywność gospodarczą i odbija się na wynikach finansowych organizacji” – wyjaśnił Aleksiej Korabelnikow.

W obliczu spodziewanego deficytu budżetowego Sankt Petersburg ogranicza finansowanie szeregu programów socjalnych i ważnych obszarów miejskich, jednocześnie zwiększając wypłaty dla uczestników wojny przeciwko Ukrainie i ich rodzin.

Informują o tym rosyjskie media.

W obliczu rosnących wydatków wojskowych rosyjskie regiony zmuszone są do ograniczania finansowania kluczowych programów socjalnych, aby przeznaczyć środki na wypłaty dla żołnierzy i ich rodzin.

Wcześniej władze Sankt Petersburga zaproponowały znaczne zrewidowanie wydatków budżetu miejskiego na rok 2026. Projekt poprawek został przekazany do ekspertyzy. Zgodnie z dokumentem część wydatkowa budżetu może zostać zmniejszona o 70,2 mld rubli – do 1,58 bln rubli.

Przypomnijmy, że w Rosji – państwie-agresorze – prezydent Władimir Putin podpisał dekret, w którym liczebność sił zbrojnych ustalono na poziomie 2 441 630 osób.

Rosja, jako państwo agresor, planuje przeznaczyć na obronę 17,1 bln rubli w 2027 roku. Jest to o około 27% więcej niż pierwotnie zakładane 13,5 bln rubli i stanowi najwyższy wskaźnik od początku wojny Rosji przeciwko Ukrainie w 2022 roku.

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