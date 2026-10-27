Власти Санкт-Петербурга сокращают социальные расходы из-за дефицита бюджета, который в 2026 году может достичь 200 млрд рублей. Под сокращение попали выплаты многодетным семьям, финансирование расселения из коммунальных квартир, а также расходы на образование, медицину и общественный транспорт.

В рамках бюджетного секвестра власти Санкт-Петербурга пересматривают правила предоставления социальной помощи многодетным семьям на приобретение жилья.

Ранее все многодетные семьи могли рассчитывать на выплаты в размере 90% стоимости жилья. Теперь вводятся понижающие коэффициенты в зависимости от количества детей.

В частности, для семей с пятью и более детьми условия останутся прежними, тогда как для родителей четверых детей размер помощи составит 80%, а троих — 70%.

За счет таких изменений городской бюджет планирует сэкономить до 30% средств, которые направлялись на эту статью расходов.

Еще одним направлением сокращения расходов стало расселение из коммунальных квартир. Соответствующую программу исключают из приоритетов бюджетной политики города.

По данным издания, в коммунальных квартирах Санкт-Петербурга до сих пор проживают около 189 тысяч семей.

Согласно проекту закона, обнародованному Смольным 26 октября, изменения должны сократить количество граждан, состоящих на жилищном учете, и уменьшить бюджетные расходы.

Финансирование соответствующих социальных выплат уже сократилось. В 2025 году на помощь жильцам коммунальных квартир для строительства или приобретения жилья выделили 1,8 млрд рублей. В 2026 году эта сумма составила всего 827 млн рублей — более чем вдвое меньше.

Председатель жилищного комитета Санкт-Петербурга Денис Удод объяснил это решение необходимостью более рационального использования бюджетных средств.

«Указанные изменения направлены на обеспечение экономической целесообразности и рационального использования средств бюджета», — заявил Денис Удод.

В конце сентября власти Санкт-Петербурга одобрили сокращение расходов местного бюджета на 70,1 млрд рублей.

Помимо помощи многодетным семьям, сокращение финансирования коснулось нескольких других сфер:

Образование — минус 15,5 млрд рублей.

Общественный транспорт — минус 9 млрд рублей.

Система здравоохранения — минус 8,5 млрд рублей.

Капитальный ремонт бюджетных учреждений — сокращение на 13 млрд рублей.

В то же время городские власти планируют увеличить на 6,4 млрд рублей выплаты участникам так называемой «СВО» и их семьям.

Одной из причин бюджетного дефицита стало недополучение налога на прибыль предприятий. По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Алексея Корабельникова, поступления от этого налога будут на 15 млрд рублей ниже ожидаемых.

Ранее чиновник связывал ситуацию с замедлением экономики и снижением деловой активности.

«Ситуация в экономике такова, что, к сожалению, происходит охлаждение экономики. (…) И это влияет на экономический рост, на экономическую активность и отражается на финансовых результатах организаций», — пояснял Алексей Корабельников.

На фоне ожидаемого дефицита бюджета Санкт-Петербург сокращает финансирование ряда социальных программ и важных городских сфер, одновременно увеличивая выплаты участникам войны против Украины и их семьям.

Об этом сообщают российские СМИ.

Российские регионы на фоне роста военных расходов вынуждены сокращать финансирование ключевых социальных программ, чтобы направлять средства на выплаты военнослужащим и их семьям.

Ранее власти Санкт-Петербурга предложили существенно пересмотреть расходы городского бюджета на 2026 год. Проект поправок направлен на экспертизу. Согласно документу, расходную часть бюджета могут сократить на 70,2 млрд рублей — до 1,58 трлн рублей.

Напомним, что в России — государстве-агрессоре — президент Владимир Путин подписал указ, которым штатная численность вооруженных сил определена на уровне 2 441 630 человек.

Россия как государство-агрессор планирует направить на оборону 17,1 трлн рублей в 2027 году. Это примерно на 27% больше первоначально заложенных 13,5 трлн рублей и является самым высоким показателем с начала войны России против Украины в 2022 году.

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