25 ноября стало известно, что суд во Вьетнаме приговорил к 21 году лишения свободы мужчину, который продавал людей для работы в мошеннических центрах Камбоджи. Среди пострадавших были две несовершеннолетние девушки: их заставляли обманывать людей в интернете, а за отказ — подвергали пыткам. По данным ООН, в Камбодже, Мьянме и Лаосе к таким схемам принудительно привлекли более 300 тысяч человек.

Мужчина занимался торговлей людьми и помогал преступным группировкам находить работников для мошеннических центров в Камбодже. Преступную схему раскрыли после событий 2024 года. Тогда мужчина заманивал людей обещаниями стабильной работы за границей. Однако по приезде их передавали преступной группе, которая контролировала мошеннические центры.

Среди пострадавших оказались две девушки-подростки. Вместо обещанной работы их заставили участвовать в интернет-мошенничестве. Когда девушки отказывались выполнять требования, к ним применяли пытки. После освобождения пострадавшие обратились за помощью к специалистам Blue Dragon. Организация помогла им подать заявления в полицию и представляла их интересы в ходе судебного процесса. Всего дело охватывало четыре эпизода торговли людьми.

Правозащитники также сообщили, что и в дальнейшем будут помогать девушкам. В частности, они будут получать психологическую поддержку и смогут пройти профессиональное обучение.

Почему 21 год лишения свободы — суровый приговор

По данным исследования Blue Dragon Children’s Foundation, основанного на материалах вьетнамских судов, средний срок заключения по делам о торговле людьми для работы в таких центрах составляет около 12,8 года. Поэтому 21 год тюрьмы для вербовщика — значительно более суровое наказание, чем обычно назначают в подобных делах.

В то же время это дело показывает лишь часть масштабной проблемы. По оценкам Управления Верховного комиссара ООН по правам человека и Института мира США, более 300 тысяч человек были проданы или принудительно вовлечены в мошенническую деятельность в Камбодже, Мьянме и Лаосе. По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, среди людей, которых обнаруживали в таких центрах в Юго-Восточной Азии, были граждане как минимум 80 стран и территорий. Только в Мьянме в 2023 году количество людей, которых, возможно, заставляли заниматься интернет-мошенничеством, оценивалось как минимум в 120 тысяч.

Как работают мошеннические центры

Скам-центры — это комплексы, в которых людей заставляют обманывать пользователей интернета. Часто преступники предлагают жертвам работу за границей, обещают хорошую зарплату и помощь с переездом. Но по прибытии люди оказываются под контролем преступных группировок. Их могут удерживать силой, угрожать им, вымогать выкуп у родственников или перепродавать между различными центрами.

Вербовка стала отдельной частью этого преступного бизнеса. Одни участники группировок ищут людей и организуют их перевозку, другие контролируют работу мошеннических команд. По данным FATF — международной организации, борющейся с отмыванием денег, — такие сети сочетают торговлю людьми, интернет-мошенничество и легализацию преступных доходов.

Людей в центрах заставляют работать по готовым схемам. Одна из распространенных — инвестиционное мошенничество. Преступники знакомятся с потенциальными жертвами в интернете, входят к ним в доверие, иногда даже имитируют романтические отношения. После этого предлагают инвестировать деньги через поддельные торговые платформы. Сначала человеку показывают фальшивую прибыль, чтобы убедить его в успешности инвестиций. Затем требуют новых переводов. Когда жертва пытается забрать деньги, ей сообщают о дополнительных платежах или придумывают другие препятствия. На самом деле средства уже находятся под контролем мошенников.

Куда исчезают деньги жертв

Финансовая система таких группировок не ограничивается одним счетом или страной. По данным FATF, деньги могут поступать на банковские счета подставных лиц, в электронные кошельки или непосредственно в криптовалюте. Затем их переводят через другие счета, платежные сервисы и P2P-платформы, чтобы скрыть истинное происхождение средств.

В Юго-Восточной Азии преступные сети активно используют стейблкоин USDT в блокчейне TRON. В некоторых мошеннических сетях даже работают собственные пункты обмена криптовалют. Кроме того, посредники предлагают через Telegram обменивать цифровые активы на обычные деньги в обход стандартных проверок клиентов. Один из примеров масштабов таких операций — мошенническая схема KK Park в Мьянме. Аналитики Chainalysis, исследовавшие связанные с ним криптокошельки, обнаружили поступления на сумму более 100 миллионов долларов от жертв мошенничества. После этого средства проходили несколько этапов отмывания, прежде чем их выводили.

Отдельная проблема — скорость переводов. По данным властей Таиланда, в некоторых схемах деньги могут пройти путь от счета жертвы до точки вывода из финансовой системы всего за 3–5 минут. В то же время люди в среднем понимают, что их обманули, примерно через 20 часов. Даже закрытие отдельного мошеннического центра не всегда останавливает преступную сеть. По данным властей Камбоджи, после операций против крупных комплексов часть группировок перешла к небольшим мобильным командам. Они могут работать в арендованных квартирах, отелях, кафе и даже в транспорте.

В FATF подчеркивают, что для борьбы с такими схемами необходимо преследовать не только тех, кто непосредственно обманывает людей, но и организаторов, вербовщиков и финансовых посредников. В то же время людей, которых принудительно вовлекли в мошенничество, важно рассматривать прежде всего как жертв торговли людьми. По оценкам Управления ООН по наркотикам и преступности, общий ущерб от мошеннических операций в Восточной и Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии за 2025 год мог составить от 88,3 до 114,1 миллиарда долларов. О приговоре сообщила правозащитная организация Blue Dragon Children’s Foundation.

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