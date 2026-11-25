Бывшего президента США Джо Байдена вместе с женой Джилл заметили в аэропорту Филадельфии. Супруги отправились на остров Нантакет, где традиционно проводят День благодарения вместе с семьей.

На кадрах, снятых 22 ноября, видно, как Байден медленно передвигается по терминалу аэропорта, а затем с помощью охранников садится в электромобиль полиции.

Автор видео рассказала, что случайно встретила супругов в аэропорту Филадельфии. Свою публикацию она подписала словами: «Сегодня случайно встретила Джо и его жену в аэропорту Филадельфии».

По данным издания View from the Wing, Байден и Джилл отправились на остров Нантакет, где намерены провести День благодарения в кругу семьи. Это традиционное место празднования для супругов.

Видео с экс-президентом и его женой опубликовали в социальных сетях.

Напомним, экс-президент США Джо Байден заявил, что лечение рака порой замедляет его, поэтому он сократит количество запланированных публичных выступлений, посвященных мемуарам Promise Me, America. Выход книги запланирован на 17 ноября.

Бывший президент США Джо Байден заявил, что обещание Украине членства в НАТО, озвученное в 2008 году, было преждевременным. Он также предположил, что Киеву вместо этого могли бы предложить особый статус вне Альянса с альтернативными гарантиями безопасности.

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