圣彼得堡市政府因预算赤字而削减社会支出，该赤字到2026年可能达到2000亿卢布。 受削减影响的包括对多子女家庭的补助、公租房安置资金，以及教育、医疗和公共交通方面的支出。

作为预算削减措施的一部分，圣彼得堡市政府正在重新审视向多子女家庭提供购房社会援助的规则。

此前，所有多子女家庭均可获得相当于住房价值90%的补助。如今，将根据子女数量引入递减系数。

具体而言，有五名及以上子女的家庭，援助条件保持不变；而育有四名子女的家庭，援助比例将降至80%；育有三名子女的家庭，则降至70%。

通过这些调整，市政府计划在该项支出中节省高达30%的资金。

削减支出的另一个方向是公租房安置。相关计划已被从该市预算政策的优先事项中剔除。

据该媒体报道，圣彼得堡的公租房中目前仍有约18.9万户家庭居住。

根据斯莫尔尼10月26日公布的法律草案，这些调整旨在减少登记在册的住房需求者数量，并降低预算支出。

相关社会福利金的拨款已经减少。2025年，为帮助公租房居民建造或购买住房，拨款18亿卢布。 2026年，该金额仅为8.27亿卢布——减少了超过一半。

圣彼得堡住房委员会主席丹尼斯·乌多德解释称，此举旨在更合理地使用预算资金。

“上述调整旨在确保经济合理性并合理使用预算资金，”德尼斯·乌多德表示。

9月底，圣彼得堡市政府批准将地方预算支出削减701亿卢布。

除对多子女家庭的补助外，资金削减还涉及其他几个领域：

教育——削减155亿卢布。

公共交通——削减90亿卢布。

医疗卫生系统——削减85亿卢布。

预算单位的大修——削减130亿卢布。

与此同时，市政府计划将向所谓“特别军事行动”参与者及其家属的补助增加64亿卢布。

造成预算赤字的原因之一是企业所得税收入未达预期。据圣彼得堡副州长阿列克谢·科拉贝尔尼科夫称，该税种的收入将比预期少150亿卢布。

此前，这位官员曾将这一情况归因于经济放缓和商业活动减少。

“当前的经济形势是，遗憾的是，经济正在降温。（……）这影响了经济增长和经济活动，并反映在各组织的财务业绩上，”阿列克谢·科拉贝尔尼科夫解释道。

鉴于预算赤字在所难免，圣彼得堡正在削减多项社会项目及重要市政领域的拨款，同时增加对参与对乌战争人员及其家属的补助。

俄罗斯媒体报道了这一情况。

随着军事开支的增加，俄罗斯各地区被迫削减关键社会项目的资金，以便将资金用于向军人及其家属发放津贴。

此前，圣彼得堡市政府提议对2026年市预算支出进行重大调整。修正案草案已提交专家评审。 根据该文件，预算支出部分可能削减702亿卢布，降至1.58万亿卢布。

需要指出的是，在作为侵略国的俄罗斯，总统弗拉基米尔·普京签署了一项总统令，将武装力量的编制人数定为2,441,630人。

作为侵略国的俄罗斯计划在2027年将17.1万亿卢布用于国防。 这一数额比最初规划的13.5万亿卢布高出约27%，也是自2022年俄罗斯对乌克兰发动战争以来最高的国防开支。

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