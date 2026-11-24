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У Росії посилили умови утримання 52-річного українця Володимира Линника, засудженого до шести років ув’язнення за нібито службу в батальйоні «Айдар». 20 листопада йому повідомили про повторне переведення до єдиного приміщення камерного типу (ЄПКТ) строком на шість місяців. За час перебування в колонії стан його здоров’я суттєво погіршився.

Про це сказано в листі самого Линника.

Українець відбуває покарання у виправній колонії №4 у місті Торжок Тверської області. У липні 2025 року адміністрація установи визнала його злісним порушником порядку. Після двох місяців у штрафному ізоляторі та кількох переведень до приміщення камерного типу в грудні того ж року Линника вперше відправили на пів року до ЄПКТ при колонії №1 у Твері.

У липні 2026 року його повернули до Торжка, однак там українця знову неодноразово поміщали до штрафного ізолятора. 20 листопада йому оголосили про нове рішення щодо шестимісячного перебування в ЄПКТ.

За словами Линника, тривале ув’язнення негативно позначилося на його здоров’ї. У нього діагностували цукровий діабет, порушення серцевого ритму, ішемію головного мозку та ангіопатію нижніх кінцівок.

Володимир Линник — житель села Бондареве Старобільського району Луганської області. У грудні 2023 року Південний окружний військовий суд РФ засудив його до шести років позбавлення волі за нібито участь у «терористичній спільноті». Так російська сторона кваліфікувала службу в батальйоні «Айдар».

За версією обвинувачення, у 2016 році Линник служив у цьому підрозділі та займався ремонтом і обслуговуванням військової техніки. Сам українець провину не визнав. Він заявляв, що проходив службу за мобілізацією у 30-й окремій механізованій бригаді ЗСУ, де ремонтував техніку, а не служив за контрактом і не брав участі в бойових діях.

Захист надав суду витяг із наказу, який підтверджував проходження Линником служби за мобілізацією та звільнення з військової служби в жовтні 2016 року. Однак російський суд відмовився долучити цей документ до матеріалів справи.

Під час судового розгляду Линник також стверджував, що після затримання у 2022 році підписував протоколи допитів на вимогу слідчого так званого «МДБ ЛНР», не читаючи їх. Інший полонений українець, чиї свідчення використали як доказ обвинувачення, заявив про аналогічні обставини підписання протоколу.

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