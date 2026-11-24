В России ужесточили условия содержания 52-летнего украинца Владимира Линника, приговоренного к шести годам лишения свободы за якобы службу в батальоне «Айдар». 20 ноября ему сообщили о повторном переводе в единое помещение камерного типа (ЕПКТ) сроком на шесть месяцев. За время пребывания в колонии состояние его здоровья существенно ухудшилось.

Об этом говорится в письме самого Линника.

Украинец отбывает наказание в исправительной колонии № 4 в городе Торжок Тверской области. В июле 2025 года администрация учреждения признала его злостным нарушителем порядка. После двух месяцев в штрафном изоляторе и нескольких переводов в помещение камерного типа в декабре того же года Линника впервые отправили на полгода в ЕПКТ при колонии № 1 в Твери.

В июле 2026 года его вернули в Торжок, однако там украинца вновь неоднократно помещали в штрафной изолятор. 20 ноября ему объявили о новом решении о шестимесячном пребывании в ЕПКТ.

По словам Линника, длительное заключение негативно сказалось на его здоровье. У него диагностировали сахарный диабет, нарушение сердечного ритма, ишемию головного мозга и ангиопатию нижних конечностей.

Владимир Линник — житель села Бондарево Старобельского района Луганской области. В декабре 2023 года Южный окружной военный суд РФ приговорил его к шести годам лишения свободы за якобы участие в «террористическом сообществе». Так российская сторона квалифицировала службу в батальоне «Айдар».

По версии обвинения, в 2016 году Линник служил в этом подразделении и занимался ремонтом и обслуживанием военной техники. Сам украинец вину не признал. Он заявлял, что проходил службу по мобилизации в 30-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, где ремонтировал технику, а не служил по контракту и не участвовал в боевых действиях.

Защита предоставила суду выписку из приказа, подтверждавшую прохождение Линником службы по мобилизации и увольнение с военной службы в октябре 2016 года. Однако российский суд отказался приобщить этот документ к материалам дела.

В ходе судебного разбирательства Линник также утверждал, что после задержания в 2022 году подписывал протоколы допросов по требованию следователя так называемого «МГБ ЛНР», не читая их. Другой пленный украинец, чьи показания использовали в качестве доказательства обвинения, заявил об аналогичных обстоятельствах подписания протокола.

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