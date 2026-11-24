Европейский Союз планирует с 23 октября 2027 года применять новые правила защиты прав пассажиров авиакомпаний. Они предусматривают более чёткие процедуры возврата денег за отменённые рейсы, компенсации за значительные задержки и дополнительные гарантии для людей, нуждающихся в помощи во время путешествия.

Как сообщает RMF24, для билетов, приобретённых через туристические агентства или онлайн-платформы, будет установлен 14-дневный срок полного возврата средств в случае отмены рейса. Авиаперевозчик будет иметь семь дней, чтобы перечислить деньги посреднику, а посредник — ещё семь дней для расчёта с клиентом. Пассажиров также должны информировать о правилах возврата средств во время бронирования.

Компенсации за задержки

Новые нормы предусматривают компенсацию за задержку рейса на три часа или более. Её размер будет зависеть от дальности маршрута и составит от 250 до 600 евро.

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Для подачи заявлений на возмещение расходов и компенсации планируют ввести общие формы. Они будут доступны на сайте Европейской комиссии на всех языках ЕС и будут касаться различных видов транспорта. Перевозчики смогут использовать собственные формы, если они будут соответствовать европейским требованиям.

Помощь пассажирам и надзор

Правила также предусматривают бесплатную перевозку сопровождающего лица, если его присутствие необходимо пассажиру для получения надлежащей помощи. Национальные органы, контролирующие соблюдение прав пассажиров, смогут самостоятельно начинать проверки и аудиты, а также связываться с перевозчиками без предварительной жалобы путешественника.

Перед применением новые положения ещё должны быть формально утверждены Советом ЕС и опубликованы в Официальном журнале Европейского Союза.

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