Unia Europejska planuje od 23 października 2027 roku stosować nowe zasady ochrony praw pasażerów linii lotniczych. Przewidują one jaśniejsze procedury zwrotu pieniędzy za odwołane loty, odszkodowania za znaczne opóźnienia oraz dodatkowe gwarancje dla osób potrzebujących pomocy podczas podróży.

Jak podaje RMF24, dla biletów kupionych za pośrednictwem biur podróży lub platform internetowych zostanie ustanowiony 14-dniowy termin pełnego zwrotu środków w przypadku odwołania lotu. Przewoźnik lotniczy będzie miał siedem dni na przekazanie pieniędzy pośrednikowi, a pośrednik kolejne siedem dni na rozliczenie się z klientem. Pasażerowie mają być także informowani o zasadach zwrotu środków podczas rezerwacji.

Odszkodowania za opóźnienia

Nowe przepisy przewidują odszkodowanie za opóźnienie lotu o trzy godziny lub więcej. Jego wysokość będzie zależeć od długości trasy i wyniesie od 250 do 600 euro.

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Planowane jest wprowadzenie wspólnych formularzy do składania wniosków o zwrot kosztów i odszkodowanie. Będą one dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej we wszystkich językach UE i będą dotyczyć różnych rodzajów transportu. Przewoźnicy będą mogli korzystać z własnych formularzy, jeśli będą one spełniać europejskie wymogi.

Pomoc dla pasażerów i nadzór

Przepisy przewidują również bezpłatny przewóz osoby towarzyszącej, jeśli jej obecność jest niezbędna, aby pasażer otrzymał odpowiednią pomoc. Organy krajowe nadzorujące przestrzeganie praw pasażerów będą mogły samodzielnie wszczynać kontrole i audyty oraz kontaktować się z przewoźnikami bez wcześniejszej skargi podróżnego.

Przed zastosowaniem nowe przepisy muszą jeszcze zostać formalnie zatwierdzone przez Radę UE i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

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