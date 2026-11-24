欧盟计划自2027年10月23日起实施保护航空公司乘客权利的新规则。这些规则规定了针对航班取消的更明确退款程序、针对严重延误的赔偿，以及为旅行期间需要帮助的人提供额外保障。

据RMF24报道，通过旅行社或在线平台购买的机票，在航班取消时将适用14天的全额退款期限。航空承运人将有七天时间向中介转账，中介则另有七天时间与客户结算。乘客还应在预订时获知退款规则。

延误赔偿

新规定对航班延误三小时或以上的情况规定了赔偿。赔偿金额将取决于航线距离，金额从250欧元到600欧元不等。

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计划为提交报销和赔偿申请引入统一表格。这些表格将以所有欧盟语言在欧盟委员会网站上提供，并适用于不同运输方式。承运人可以使用自己的表格，前提是其符合欧洲要求。

乘客协助与监管

这些规则还规定，如果陪同人员的在场是乘客获得适当协助所必需的，该陪同人员可免费乘坐。监督乘客权利遵守情况的国家机构将能够在没有旅行者事先投诉的情况下，自行启动检查和审计，并联系承运人。

在实施之前，这些新规定仍须获得欧盟理事会的正式批准，并在《欧盟官方公报》上公布。

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