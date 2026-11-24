Европейский Союз представил 22-й пакет санкций против России. Он предусматривает отключение от международной платежной системы SWIFT ещё 60 российских банков, ужесточение ограничений в отношении криптовалютных платформ, энергетического сектора и российского «теневого флота».

Об этом говорится в заявлении председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен от 23 ноября 2026 года.

По её словам, новый пакет должен усилить экономическое давление на Россию и ограничить возможности финансирования войны против Украины.

Речь идет не только об отключении банков от SWIFT. Еврокомиссия также предлагает усилить контроль за криптовалютными и платежными сетями, в частности теми, которые используют третьи страны для обхода санкций. Для координации этой работы создана специальная группа — Crypto Sanctions Task Force.

Ограничения коснутся и энергетического сектора России. Европейским компаниям хотят запретить помогать России строить, эксплуатировать и ремонтировать энергетическую инфраструктуру, в частности нефтеперерабатывающие заводы. Впервые ограничения будут распространяться также на услуги в сфере электроэнергетики.

Кроме того, в санкционный список планируют внести ещё более 70 судов российского «теневого флота». Также предлагается запретить танкеры, застрахованные в России.

Еще одно предложение касается визовых ограничений для бывших российских комбатантов. Им хотят запретить въезд в Европейский Союз. Также гражданам европейских стран предлагают запретить занимать должности в руководящих органах российских компаний.

Санкции коснутся и спорта, и культуры. Еврокомиссия предлагает запретить российским командам и спортсменам выступать под флагом РФ на спортивных мероприятиях в ЕС, а также использовать официальную российскую символику. Отдельные ограничения коснутся финансирования европейских спортивных и культурных организаций российскими спонсорами и участия россиян в руководящих органах европейских спортивных федераций.

В то же время 22-й пакет санкций пока является предложением Европейской комиссии. Для вступления в силу его должны единогласно одобрить все 27 государств-членов ЕС. Напомним, Путин предлагал Кушнеру деловые соглашения в обмен на ослабление санкций США. Украина ввела санкции против так называемых «депутатов местных советов» на временно оккупированных территориях, а также против лиц, причастных к распространению российской пропаганды и обеспечению нужд российских захватчиков.

Читай нас в